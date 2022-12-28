Кремінну вслід за військовим командуванням залишили цивільні поплічники окупантів

Окупанти розуміють, що не зможуть утримати Кремінну

З Кремінної невдовзі після евакуації військового командування окупаційних військ виїхали й громадянські росіяни, які приїхали до міста працювати на окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також уточнив, що після деокупації Кремінної настане черга інших луганських міст, оскільки вони зруйновані настільки, що не придатні до оборони.

«Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ – головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту і йти на Рубіжне і Сєвєродонецьк, щоб «розколоти» рашистське угруповання на цьому напрямі», – припустив Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що військове командування російських окупаційних військ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області, розташованого на 15 км на південь від лінії фронту.