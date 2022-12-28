Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті

27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Про це повідомили в ГУР Міноборони.

“Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі”, – сказано в повідомленні.

Також він нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.