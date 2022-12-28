Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне
Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради 28 грудня.
Головне з його виступу:
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Принципи, яких ми повинні зараз дотримуватися – це єдність, безпека, справедливість.
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Безпека держави – це не той стан, якого досягаєш раз і назавжди. Це складна робота, процес.
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Україна зцементовує ЄС та вільний світ своєю боротьбою.
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Українські воїни – запорука того, що час імперій не повернеться.
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Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки.
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Ми повинні стати лідерами у трансформації нашої енергетики. Станемо лідерами побудови зеленої енергетики.
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Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних.
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Росія буде притягнута до відповідальності за військові злочини. Розробляється механізм.
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- 28.12.2022 15:21
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