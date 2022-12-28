Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне

Головне з його виступу:

Принципи, яких ми повинні зараз дотримуватися – це єдність, безпека, справедливість.

Безпека держави – це не той стан, якого досягаєш раз і назавжди. Це складна робота, процес.

Україна зцементовує ЄС та вільний світ своєю боротьбою.

Українські воїни – запорука того, що час імперій не повернеться.

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки.

Ми повинні стати лідерами у трансформації нашої енергетики. Станемо лідерами побудови зеленої енергетики.

Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних.