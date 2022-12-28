Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне

Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне
Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради 28 грудня.

Головне з його виступу:

  • Принципи, яких ми повинні зараз дотримуватися – це єдність, безпека, справедливість.

  • Безпека держави – це не той стан, якого досягаєш раз і назавжди. Це складна робота, процес.

  • Україна зцементовує ЄС та вільний світ своєю боротьбою.

  • Українські воїни – запорука того, що час імперій не повернеться.

  • Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки.

  • Ми повинні стати лідерами у трансформації нашої енергетики. Станемо лідерами побудови зеленої енергетики.

  • Український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивних.

  • Росія буде притягнута до відповідальності за військові злочини. Розробляється механізм.

  • 34
  • 28.12.2022 15:21
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:54
Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
15:21
Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне
Світ
12:36
Під Ростовом вщент згоріла казарма 150-ї дивізії військ РФ
Світ
12:08
Мелатонин: кому поможет гормон для сладкого сна?
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Україна
09:48
Кремінну вслід за військовим командуванням залишили цивільні поплічники окупантів
Україна
09:25
Харків зранку зазнав ракетного обстрілу
Світ
19:40
У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат
Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
17:45
Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед російської еліти
Світ
17:03
Дев’ять перснів влади: що означають кільця, які Путін подарував лідерам країн СНД
Україна
15:11
Яка криптовалюта перспективна для українців та де простіше її купити
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Світ
10:15
Путін вперше не візьме участь у підсумковому засіданні уряду
Світ
10:06
США хочуть фізично усунути Путіна, – Лавров
Україна
08:42
Новий рік без відключень світла: міністр енергетики назвав умову
Світ
08:29
Лавров визнав, що перемога України «на полі бою» знищить Росію як країну
Світ
07:40
Сербія та Косово привели свої армії у бойову готовність
Світ
18:10
В Індії випав з третього поверху готелю російський депутат від “Єдиної Росії”
Україна
11:19
Українські банки об’єдналися в мережу, що працюватиме при блекауті
Світ
10:55
Дрони Кім Чен Ина перетнули міжкорейський кордон і досягли околиць Сеула
Україна
09:30
Буданов порадив українцям планувати літню відпустку у Криму
Світ
08:56
Беспілотник уразив пункт управління авіабазою у Енгельсі

Головне

Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Світ
07:40
Сербія та Косово привели свої армії у бойову готовність
Україна
11:19
Українські банки об’єдналися в мережу, що працюватиме при блекауті
Україна
09:30
Буданов порадив українцям планувати літню відпустку у Криму
Україна
18:32
ЗСУ поцілили у штаб окупантів на Херсонщині під час наради офіцерів
Світ
16:56
На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви
Світ
28.12.2022 16:54
ТОР
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Світ
28.12.2022 15:55
ТОР
Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне
Україна
28.12.2022 15:21

Популярне

ТОР
Дев’ять перснів влади: що означають кільця, які Путін подарував лідерам країн СНД
27.12.2022 17:03
ТОР
Лавров визнав, що перемога України «на полі бою» знищить Росію як країну
27.12.2022 08:29
ТОР
У російському Подільську дві пенсіонерки підпалили військкомат
27.12.2022 19:40

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com