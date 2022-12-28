Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн

Більшість держав не поділяють підхід України до членства Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу на даний момент не є перспективним.

Про це повідомило ERR.EE із посиланням на віце-канцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера.

За його словами, думку МЗС України про те, що Росія неправомірно увійшла до ООН та посіла місце СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки, поділяють небагато країн.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіш

Вольмер також додав, що виключення Росії з Ради безпеки було б можливим у разі, якби дуже велика кількість держава думала так само, як Україна.

«Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті немає», – зазначив він.

У зв’язку з цим, за оцінкою дипломата, це питання зараз є безперспективним і слід зосередитися на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

«Росії швидше слід перешкоджати там, де це насправді здійснимо, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів ухвалення рішень у світі», – сказав Вольмер.