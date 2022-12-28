Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви

Світ
28.12.2022 16:54
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та голова розвідки Хакан Фідан прибули до Москви на переговори.
Про це повідомили інформагентства з посиланням на Міноборони Туреччини.
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«Міністр національної оборони Акар і голова національної розвідувальної організації Фідан знаходяться в Москві, столиці Росії, для проведення різних зустрічей», – сказано в повідомленні відомства.
Про що йтиметься на переговорах, не уточнюється.
Киев
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