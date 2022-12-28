Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви

Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та голова розвідки Хакан Фідан прибули до Москви на переговори.

Про це повідомили інформагентства з посиланням на Міноборони Туреччини.

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«Міністр національної оборони Акар і голова національної розвідувальної організації Фідан знаходяться в Москві, столиці Росії, для проведення різних зустрічей», – сказано в повідомленні відомства.

Про що йтиметься на переговорах, не уточнюється.

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  • 28.12.2022 16:54
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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