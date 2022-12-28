Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали

Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
Как сообщили в СБУ и Офисе Генерального прокурора, на днях в украинских портах обнаружили подпольные склады с железной рудой.

Следствие утверждает, что компания российского бизнесмена является приближенной к Путину. «Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза. По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России», – говорится в сообщении пресс-центра СБУ. (https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-areshtovano-maino-rosiiskoho-oliharkha-na-maizhe-2-mlrd-hrn )
Компанию бизнесмена зарегистрировали в ЕС. В 2021-22 годах, вместе с российскими компаниями, Алишеровская задекларировала транзит руды (https://usm.media/u-portah-ukra%D1%97ni-zaareshtuvali-rudu-rosijskogo-oligarha-na-18-mlrd/) через Украину в страны Азии на общую сумму более 1,3 млрд. грн.

Чтобы обойти налоги и сборы, сотрудники фирмы использовали механизм так называемого прикованного транзита.  В Генпрокуратуре уверяют, что руда должна была остаться в Украине. По факту, дельцы отгружали товар резидентам Украины, не оплачивая таможенные платежи. В результате схемы, ущерб бюджету (https://focus.ua/voennye-novosti/542645-v-ukraine-arestovano-imushchestvo-rossiyskogo-oligarha-usmanova-pochti-na-2-mlrd-grn-sbu-foto) составил более 118 млн. грн.

По информации нашего источника в Министерстве инфраструктуры, в АМПУ знали о подпольных складках. Команду «молчать» дал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков. Через Министерство, чиновник с новой силой собирает сливки с АМПУ, где раньше был на всех ключевых должностях. «Юра с Усманова получил, что ему надо. Теперь этот проект ему неинтересен», — добавил источник.

Источник: Власти.нет

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  • 28.12.2022 19:30

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