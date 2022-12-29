Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація

Зранку 29 грудня, близько 06:00 в більшості областей України почали оголошувати повітряну тривогу через небезпеку ракетного удару росіян.

Як повідомило Оперативне командування “Південь”, зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації.

Крім того, росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі два надводних ракетоносії, які готові запустити 16 “Калібрів”.

“Зараз оголошено ракетну небезпеку по півдню України. Не нехтуйте власною безпекою!”, – закликали військові.

За повідомленням monitor, станом на 06:20 відомо про авіаційну групу чисельністю в 10 бортів, ймовірно Ту-95.

“Також можуть застосовуватись борти Ту-22м3. Радіо-комунікацій не виявлено, пусків ракет, попередньо, ще не було”, – сказано в повідомленні.