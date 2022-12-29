Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя

Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Вночі ворог вчергове наніс ракетний удар по передмістю Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.

На щастя обійшлося без жертв.

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  • 29.12.2022 06:52
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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