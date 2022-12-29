29.12.2022 12:12
Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Вночі ворог вчергове наніс ракетний удар по передмістю Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.
На щастя обійшлося без жертв.
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- 29.12.2022 06:52
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