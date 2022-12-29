Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині

Російські війська можуть готуватися до контрнаступу на Луганщині

Російські війська, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча незрозуміло, будуть це оборонні чи наступальні операції.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську. Частини ПДВ, які раніше діяли в Херсонській області, мабуть, передислокувалися до Луганської після відходу Росії із західного берега Дніпра на Херсонщині у листопаді.

Також у ISW відзначили часте застосування російськими військами термобаричних артилерійських боєприпасів у районі Луганська, що може вказувати на пріоритизацію операцій у цьому районі.

26 грудня українська розвідка повідомила, що російські військові призначили нового командувача Військами Західного військового округу, який командує військами з командного пункту у Богучарі Воронезької області. Елементи цих військ (такі як 144-та мотострілкова дивізія) є основними силами, що діють на Луганському напрямку.

Тому зміна командування, на думку аналітиків Інституту, може вказувати на зусилля щодо підтримки нових рішучих дій у цьому районі.

Також там зазначили, що російські війська протягом кількох місяців обладнали великі траншеї та польові зміцнення на Луганщині — діяльність, яка підтверджує заплановані рішучі зусилля Росії в Луганськый області.

«Вищезазначені показники можуть свідчити про те, що російські війська в Луганській області готуються до наступальної операції, як раніше прогнозував ISW, але також можуть вказувати на підготовку до більших підривних атак або оборонної контратаки», – сказано у зведенні.