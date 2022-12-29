Війна зайшла в глухий кут, – Буданов

Війна зайшла в глухий кут, – Буданов

Буданов визнав, що ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів у війні

Бойові дії в Україні нині зайшли в глухий кут, оскільки ні українські військові, ні російські не можуть досягти значних успіхів.

Про це ВВС заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Ситуація просто застопорилася, вона не рухається», – сказав він.

Після того, як у листопаді українські війська відбили південне місто Херсон, найзапекліші бої розгорнулися навколо Бахмута на сході Донецької області. В інших місцях російські сили, схоже, зайймають оборону, а зима сповільнила темпи наземних операцій України на лінії фронту завдовжки 1000 км.

Буданов зазначив, що Росія «зараз повністю зайшла в глухий кут», зазнавши дуже значних втрат, і, на його думку, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників. Але, додав він, українським силам, як і раніше, не вистачає ресурсів для просування вперед у багатьох областях.

«Ми не можемо перемогти їх у всіх напрямках комплексно. І вони також. Ми з нетерпінням чекаємо на нові поставки зброї та прибуття досконалішого озброєння», — сказав глава ГУР.

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  • 29.12.2022 08:05
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