У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів

В Росії загадково вмирають топ-менеджери російської "оборонки"

Наприкінці грудня в Росії раптово померли три високопоставлені керівники оборонних заводів, на фінансування яких уряд витратив 20 трлн рублів за останні 10 років.

Про це повідомило The Moscow Times.

25 грудня у Головному військово-клінічному шпиталі ім. М. М. Бурденка пішов із життя Олексій Маслов — спеціальний представник із військово-технічного співробітництва Уралвагонзаводу, найбільшого в РФ виробника танків.

Генерал армії, який у минулому командував сухопутними військами, а потім головний військовий представник РФ при НАТО, Маслов «швидко помер на 70-му році життя», повідомила прес-служба УВЗ, не наводячи подробиць.

Помер Маслов за два дні після того, як візит на завод скасував президент Володимир Путін. Він мав відвідати Нижній Тагіл 23 грудня, щоб провести у місті урядову нараду та зустрітися з працівниками УВЗ, переведеними на шестиденний робочий тиждень через війну.

У місті до візиту президента готувалися заздалегідь: автошколам заборонили навчальні виїзди, скасували ялинки та запровадили безпольотну зону. Але Путін не приїхав.

На день раніше, 24 грудня, у Санкт-Петербурзі помер ще один високопоставлений топ-менеджер оборонки — 67-річний Олександр Бузаков, генеральний директор «Адміралтейських верфей», найстарішого та одного з найбільших у Росії суднобудівних підприємств.

За інформацією прес-служби підприємства, життя Бузакова обірвалося «передчасно та трагічно».

Він пропрацював 35 років на Адміралтейських верфях і пройшов шлях від інженера до голови заводу. За день до смерті Бузаков був присутній під час спуску на воду підводного човна Великі Луки. Обставини його смерті також не уточнюються.

«Адміралтейські верфі» – головний постачальник підводних човнів для Чорноморського флоту. З 7 кораблів у складі 4-ї окремої бригади підводних човнів ЧФ шість належать до проекту 636, яким «Адміралтейські верфі» займаються з 1997 року.

Сьогодні, 29 грудня, помер колишній гендиректор Центру імені Хрунічова 73-річний Володимир Нестєров.

Про його смерть повідомила прес-служба підприємства. Причина смерті не уточнюється.

Нестеров очолював Центр Хруничева з 2005 до 2012 року. Після звільнення з посади гендиректора він вів проект створення ракети-носія “Ангара”, яка була запущена в 2014 році.