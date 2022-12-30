Вночі росіяни атакували Україну дронами

Вночі ворог атакував дронами Запорізьку, Дніпропетровську та Київську області

Вночі 30 грудня Сили оборони відбили атаки дронів ворога у Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

За інформацією Повітряного командування “Схід”, 10 безпілотників було збито у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

«Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК «Схід» у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях», – сказано в повідомленні.

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Крім того, ворог атакував дронами Київщину.

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що ворог цілив по об’єктах інфраструктури області, але, за попередніми даними, «влучань немає».

«Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає», – написав він в Telegram.

Також Кулеба додав, що на місцях збиття працюють екстрені служби.