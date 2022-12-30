Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні

Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні

На початку осені Путін запевняв, що війна під контролем і незабаром буде перемога

Президент Росії Володимир Путін проведе розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном – першу після серії великих поразок російської армії в Україні.

Про це повідомило The Moscow Times.

Спілкування Путіна та Сі «готується» і відбудеться у п’ятницю в першій половині дня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Перший обмін вітальними репліками буде публічним, а потім розмова продовжиться у закритому режимі.

Востаннє Путін та Сі спілкувалися в середині вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Там, за словами самого Путіна, китайський лідер висловив «стурбованість» через війну в Україні, яка замість блискавичного переможного бліцкригу обернулася кривавою кампанією з незрозумілим результатом.

Російський президент запевняв Сі Цзіньпіна, що ситуація на фронті під контролем, розповіли The Wall Street Journal чиновники, знайомі зі змістом переговорів.

На той момент російська армія вже відступала з Харківської області, яку повністю взяли під контроль ЗСУ. Через два місяці голова Міноборони Сергій Шойгу та командувач угрупуванням Сергій Суровікін оголосили про здачу Херсона — єдиного обласного центру, захопленого з початку війни.

І хоча Путін оголосив масову мобілізацію, першу для країни з 1941 року, а до військ було покликано понад 300 тисяч осіб, це не змінило ситуацію на фронті, де російська армія окопується в глухій обороні.

Спроби взяти Бахмут — ключовий опорний пункт ЗСУ в Донбасі — захлинулися. У той же час під загрозою здачі опинилася Кремінна — невелике місто в Луганській області, яке стало важливим логістичним центром для російської армії.

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  • 30.12.2022 07:50
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