Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт

Якщо ЗСУ візьмуть Кремінну, це стане третім великим програшем російської армії, який поверне лінію фронту до довоєнного кордону.

Про це заявив виданню “Можем объяснить” військовий експерт Юрій Федоров.

За його словами, українські війська близькі до того, щоб відбити Кремінну, в районі якої збудовано один із найукріпленіших районів російської армії.

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«Якщо подивитися на карту, відразу видно, що Кремінна відіграє стратегічну роль протягом усієї лінії: Сватове, Кремінна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Поруч із Кремінною проходить стратегічна траса, яка йде зі Сватового у бік Сєвєродонецька — нею відбувається постачання російських військ», — розповідає Федоров.

Він також додав, що Росія, зосередивши основні сили на Бахмуті, припустилася стратегічної помилки, і ЗСУ може її використати.

У разі взяття Кремінної виникає реальна перспектива оточення російських військ. А після їхнього відходу лінія фронту може повернутися до кордонів до початку війни.

Перемога у битві за Кремінну матиме і важливе психологічне значення: це буде найбільша поразка російських військ після низки невдач під Харковом та Херсоном.