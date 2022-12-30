Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня

Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня

Конашенков знов заявив про досягнення всіх цілей та ураження всіх об'єктів

Російські військові повідомили, що у четвер, 29 грудня, нібито завдали удару по системі військового управління та об'єктах енергетики, які забезпечували роботу ОПК України, всі цілі вражені.

Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу у п’ятницю.

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«29 грудня Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування по системі військового управління та об’єктах енергетики, які забезпечували роботу підприємств оборонно-промислового комплексу України», – сказав він.

За словами Конашенкова, мета удару досягнута, всі призначені об’єкти вражені.

Також представник міноборони запевнив, що в результаті удару «зупинено виробництво та ремонт військової техніки та боєприпасів, а також припинено перекидання резервів ЗСУ із західних регіонів України».

«Внаслідок порушення залізничних перевезень поставлене для ЗСУ іноземне озброєння заблоковане у тилових районах», – сказав Конашенков.

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  • 30.12.2022 13:30
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