Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры

Напомним, одесскую активистку Кристину Король, вместе с пособниками, СБУ задержали за поборы с моряков

Группировка наладила выдачу липовых медицинских справок от 6 до 8000 у.е. В следствии чего, Украину незаконно покинули более 10 000 призывников, а злоумышленники заработали полмиллиона долларов.

Король – лишь одна из немногих звений большой коррупционной цепи. Кроме девушки в схеме участвовал начальник одесского тренажёрного центра моряков Валерия Постолатий; начальник Приморского отделения полиции в Одессе Андрей Мащенко; конечный бенефициар схемы — Юрий Васьков, замминистра инфраструктуры. ( https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-zatrimannya-hristini-korol-do-masshtabnoi-morskoi-shemi-prichetnij-zamministra-vaskov-30-12-2022.html

Обо всем по порядку:

Определенное время схема работала на руку злоумышленникам, пока в Украине не приняли закон 3944. Благодаря нововведению, появилась единая база моряков, которая перекрыла дельцам коррупционные мутки. Годами зарабатывая на «ускорении» морских документов, Король и пособники начали устраивать проплаченые митинги с титушками, дабы вернуть все как было.

В сети муж Кроль, также моряк, детально рассказал, как его жена вместе с Постолатием через тренажерный центр штамповали сертификаты в обход реестров.

Журналистам Стопкорупции удалось пообщаться с организатором митингов Святославом Захарченко. В последствии, команда Король кинула мужчину на кругленькую сумму. «Мне предложили заработать достаточно действенными и прагматичными способами. Мы приходили в центры моряков, срывали экзамены».

Давление на электронный реестр со стороны правоохранителей обеспечил начальник Приморского следствия Одессы Андрей Мащенко. Он вышел на киберотдел СБУ, который полностью на 3 месяца заблокировал электронные реестры. Так, СБУ якобы провели обыски на основание липовых заявлений липовых моряков, которые якобы не могли устроиться.

«Это была очень красивая и изящная схема по блокированию реформ» , — отметил организатор митингов Святослав Захарченко.

Все время, пока реестры были заблокированы, отбоя от клиентов у группировки на было. А с началом войны схема вообще превратилась в золотую антилопу. Тренажерный центр Постолатия начал штамповать «белые» билеты.

Очевидно, что даже на местном уровне такую схему не могли повернуть только Король и Постолатий. «Силовые акции, которыми мы занимались вместе с Кристиной – это видеосопровождение, подписанные в телеграм-каналах, Ютубе — все это стоило от 20 до 30 000 у.е, в зависимости от количества участников массовки. Деньги откуда-то брались. И это явно был не Валера. Мне было интересно, кто всё-таки заказывает музыку. Я услышал громкий телефонный диалог. Мне было интересно, кто на другом конце телефона. Я неделю думал и Кристина проговорилась. Это был замминистра инфраструктуры Юрий Васьков «, — прокомментировал Захарченко.

Юрий Васьков — одиозный глава АМПУ, славиться дюжиной схем в морской отрасли, а также в «зерновом коридоре».

«Для нынешнего замминистра инфраструктуры прямой экономической выгодой было как можно больше моряков загнать в бумажный дипломированный процесс. А Валера с помощью своего «ООО» обещал ему финансовые потоки, которые он получал набирая через свой центр людей на сертификацию. Учитывая, что в месяц минимум 100 человек обращались за сертификацией, суммы в год превышали несколько миллионов долларов», — объясняет Захарченко.

В сети также гуляет видео, где Кристина якобы с Васьковым обсуждает свой карьерный рост уже в Министерстве. Связь замминистра с Король и Постолатием подтверждает муж Кристины. Мужчина утверждает, что именно Васьков помогал выдавать документы в обход реестров.