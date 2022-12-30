Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?

Смартфоны Сяоми в мире все популярнее, и главная причина этого – отличное соотношение качества и цены.

Если вы решили приобрести такой смартфон, вам пригодятся полезные советы по настройке и использованию гаджета. Но не нужно забывать о том, что главное – приобрести гаджет у проверенного поставщика, например, в каталоге https://elmir.ua/cell_phones/xiaomi/ интернет-магазина Elmir.ua.

Как включить датчик приближения

Как и у других современных смартфонов, у Xiaomi есть датчик приближения, который активируется при подъеме телефона к уху в процессе диалога. По умолчанию эта опция активирована, однако после некоторых обновлений она может отключиться. Найти ее можно с помощью поиска по настройкам или в разделе «Телефон – Входящие вызовы».

Выключение ненужных сообщений

Часто телефон получает уведомления от приложений, в которых нет необходимости. Для отключения нужно лезть в настройки приложений, пытаться отыскать то, которое вас беспокоит, запрещать его отдельно. Однако в случае с Ксяоми есть вариант гораздо более быстрый, нужно только сдвигать оповещения налево и выбрать один из двух значков:

первый переносит появление уведомлений на определенный период времени;

второй позволяет перейти в настройку программы.

При необходимости действие можно отменять.

Клонирование программ

Есть в MIUI удобная настройка, а именно создание клонов программ. Удобная и практичная возможность для тех, кто в одной программе создает два разных профиля. Если вы активируете эту опцию, при запуске будет выдаваться запрос, что именно включать – основную программу или клон.

Выключение экрана блокировки

Если вам не хочется пользоваться экраном блокировки, например, по той причине, что нет желания прибегать к лишним действиям при использовании – можно его выключить. Для этого переходим в раздел настроек смартфона и там 8 раз жмем на строчку «Версия MIUI». Это разблокирует режим разработчика – теперь можно попасть в расширенные настройки, а уж там деактивировать блокировку.