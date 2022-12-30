Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?

Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Смартфоны Сяоми в мире все популярнее, и главная причина этого – отличное соотношение качества и цены.

Если вы решили приобрести такой смартфон, вам пригодятся полезные советы по настройке и использованию гаджета. Но не нужно забывать о том, что главное – приобрести гаджет у проверенного поставщика, например, в каталоге https://elmir.ua/cell_phones/xiaomi/ интернет-магазина Elmir.ua.

Как включить датчик приближения

Как и у других современных смартфонов, у Xiaomi есть датчик приближения, который активируется при подъеме телефона к уху в процессе диалога. По умолчанию эта опция активирована, однако после некоторых обновлений она может отключиться. Найти ее можно с помощью поиска по настройкам или в разделе «Телефон – Входящие вызовы».

Выключение ненужных сообщений

Часто телефон получает уведомления от приложений, в которых нет необходимости. Для отключения нужно лезть в настройки приложений, пытаться отыскать то, которое вас беспокоит, запрещать его отдельно. Однако в случае с Ксяоми есть вариант гораздо более быстрый, нужно только сдвигать оповещения налево и выбрать один из двух значков:

  • первый переносит появление уведомлений на определенный период времени;

  • второй позволяет перейти в настройку программы.

При необходимости действие можно отменять.

Клонирование программ

Есть в MIUI удобная настройка, а именно создание клонов программ. Удобная и практичная возможность для тех, кто в одной программе создает два разных профиля. Если вы активируете эту опцию, при запуске будет выдаваться запрос, что именно включать – основную программу или клон.

Выключение экрана блокировки

Если вам не хочется пользоваться экраном блокировки, например, по той причине, что нет желания прибегать к лишним действиям при использовании – можно его выключить. Для этого переходим в раздел настроек смартфона и там 8 раз жмем на строчку «Версия MIUI». Это разблокирует режим разработчика – теперь можно попасть в расширенные настройки, а уж там деактивировать блокировку.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 30.12.2022 16:28

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:28
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Україна
16:15
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
Україна
16:11
Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента України щодо застосування вето до 5655
Світ
15:08
У російському Кронштадті палає нафтовий танкер. Відео
Світ
13:30
Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня
Світ
12:50
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
12:35
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
06:51
У центрі Ростова вночі спалахнула пожежа біля вокзалу
Україна
06:23
Вночі росіяни атакували Україну дронами
Світ
19:38
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
Світ
18:56
Китайська платіжна система UnionPay запровадила обмеження для російських банків
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
12:12
Російський наркобарон Щипцов під час війни продовжує ховатися в Україні та торгувати наркотиками
Україна
09:10
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Україна
08:05
Війна зайшла в глухий кут, – Буданов
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:52
Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Україна
19:30
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
Світ
16:54
Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
15:21
Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне
Світ
12:36
Під Ростовом вщент згоріла казарма 150-ї дивізії військ РФ

Головне

Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Світ
30.12.2022 16:28
ТОР
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
Україна
30.12.2022 16:15
ТОР
Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента України щодо застосування вето до 5655
Україна
30.12.2022 16:11

Популярне

ТОР
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
28.12.2022 19:30
ТОР
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
29.12.2022 19:38
ТОР
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
29.12.2022 18:10

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com