Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів

Путін уникає спілкування з пресою нібито через коронавірус і грип

Спілкування президента РФ Володимира Путіна з журналістами в найближчій перспективі не буде таким, яким воно було до пандемії коронавірусу.

Як повідомив Telegram-канал «Ви слухали Маяк», про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков під час брифінгу 30 грудня.

«Чесно кажучи, навряд чи воно [спілкування Путіна з пресою] буде зовсім таким самим, яким воно було до пандемії в найближчій перспективі. Нема чого гріха таїти. Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу», — сказав він.

Пєсков також додав, що ті, хто відповідає за здоров’я та безпеку глави Кремля, мають посилити запобіжні заходи для президента.

«В таких умовах здоров’я президента — це питання державної безпеки», — пояснив він.

Представник Кремля наголосив, що російський лідер зможе спілкуватися з журналістами «у вільнішому режимі», коли хвилі COVID-19 підуть на спад».