Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів

Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів

Путін уникає спілкування з пресою нібито через коронавірус і грип

Спілкування президента РФ Володимира Путіна з журналістами в найближчій перспективі не буде таким, яким воно було до пандемії коронавірусу.

Як повідомив Telegram-канал «Ви слухали Маяк», про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков під час брифінгу 30 грудня.

«Чесно кажучи, навряд чи воно [спілкування Путіна з пресою] буде зовсім таким самим, яким воно було до пандемії в найближчій перспективі. Нема чого гріха таїти. Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу», — сказав він.

Пєсков також додав, що ті, хто відповідає за здоров’я та безпеку глави Кремля, мають посилити запобіжні заходи для президента.

«В таких умовах здоров’я президента — це питання державної безпеки», — пояснив він.

Представник Кремля наголосив, що російський лідер зможе спілкуватися з журналістами «у вільнішому режимі», коли хвилі COVID-19 підуть на спад».

  • 269
  • 30.12.2022 17:25
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:25
Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Світ
16:32
Рейтинг букмекерских контор
Світ
16:28
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Україна
16:15
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
Україна
16:11
Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента України щодо застосування вето до 5655
Світ
15:08
У російському Кронштадті палає нафтовий танкер. Відео
Світ
13:30
Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня
Світ
12:50
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
12:35
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
06:51
У центрі Ростова вночі спалахнула пожежа біля вокзалу
Україна
06:23
Вночі росіяни атакували Україну дронами
Світ
19:38
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
Світ
18:56
Китайська платіжна система UnionPay запровадила обмеження для російських банків
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
12:12
Російський наркобарон Щипцов під час війни продовжує ховатися в Україні та торгувати наркотиками
Україна
09:10
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Україна
08:05
Війна зайшла в глухий кут, – Буданов
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:52
Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Україна
19:30
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
Світ
16:54
Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн

Головне

Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Світ
30.12.2022 17:25
ТОР
Рейтинг букмекерских контор
Світ
30.12.2022 16:32
ТОР
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Світ
30.12.2022 16:28

Популярне

ТОР
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
28.12.2022 19:30
ТОР
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
29.12.2022 19:38
ТОР
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
29.12.2022 18:10

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com