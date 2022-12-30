Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Путін уникає спілкування з пресою нібито через коронавірус і грип
Спілкування президента РФ Володимира Путіна з журналістами в найближчій перспективі не буде таким, яким воно було до пандемії коронавірусу.
Як повідомив Telegram-канал «Ви слухали Маяк», про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков під час брифінгу 30 грудня.
«Чесно кажучи, навряд чи воно [спілкування Путіна з пресою] буде зовсім таким самим, яким воно було до пандемії в найближчій перспективі. Нема чого гріха таїти. Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу», — сказав він.
Пєсков також додав, що ті, хто відповідає за здоров’я та безпеку глави Кремля, мають посилити запобіжні заходи для президента.
«В таких умовах здоров’я президента — це питання державної безпеки», — пояснив він.
Представник Кремля наголосив, що російський лідер зможе спілкуватися з журналістами «у вільнішому режимі», коли хвилі COVID-19 підуть на спад».
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- 30.12.2022 17:25
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