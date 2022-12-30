Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
У Севастополі знов працювала ППО
Під час переговорів по відеозв'язку президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Як повідомив окупаційний губернатор Михайло Развожаєв, у місті спрацювала система ППО.
«Усі служби працюють у штатному режимі. Наші військові, як завжди, спрацювали чітко. Прохання всім зберігати спокій», – написав він у своєму Telegram-каналі.
За інформацією Telegram-каналу «ЧП/Севастополь», мешканці міста чули дуже гучні вибухи.
Вони повідомили про «стіни і вікна, що дуже хиталися та мало не вилетіли».
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- 30.12.2022 18:37
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