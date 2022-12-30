Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи

У Севастополі знов працювала ППО

Під час переговорів по відеозв'язку президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Як повідомив окупаційний губернатор Михайло Развожаєв, у місті спрацювала система ППО.

«Усі служби працюють у штатному режимі. Наші військові, як завжди, спрацювали чітко. Прохання всім зберігати спокій», – написав він у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Telegram-каналу «ЧП/Севастополь», мешканці міста чули дуже гучні вибухи.

Вони повідомили про «стіни і вікна, що дуже хиталися та мало не вилетіли».