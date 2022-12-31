Путін ухвалив рішення про війну з Україною під впливом ліків

Путін ухвалив рішення про війну з Україною під впливом ліків
Президент Росії Володимир Путін міг ухвалювати рішення про вторгнення в Україну під впливом гормональних медикаментів, які він вживає для лікування раку.

Про це в інтерв’ю Berlingske розповів керівник відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії, якого видання називає лише на ім’я Йоаким.

За його словами, манія величі та місячне обличчя є двома побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.

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Berlingske припускає, що саме під дією ліків російський диктатор розпочав війну. Це також пояснює, чому Путін іноді здається незграбним, коли сідає і хапається рукою за край столу.

Йоаким стверджує, що хвороба президента РФ не смертельна – він страждає на серйозний хронічний біль після лікування, кількох падінь і аварій. Тому схильний сидіти та міцно хапатися за речі, щоб полегшити біль.

Навряд чи Путін помре від своїх хвороб, вважає розвідник, проте російські еліти можуть дійти згоди, що їм потрібна сильніша людина біля керма.

«У нас склалося тверде враження, що частина еліти бачить, що вони рухаються неправильним шляхом», – зазначив Іоаким.

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  • 31.12.2022 08:03
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