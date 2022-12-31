В Москві готують ППО для чергування на Новий рік

Майже дві тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч.

Як повідомило ТАСС, про це заявили в Міноборони РФ.

Там зазначили, що загалом за період новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців.

На об’єднання ППО-ПРО особливого призначення ПКС «покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії».