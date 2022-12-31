Україна повернула додому 140 полонених

Україна повернула додому 140 полонених
У суботу, 31 грудня, Україна та РФ провели черговий обмін полоненими – Україна повернула 140 осіб.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами серед тих, хто повернувся додому – поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також українські захисники з Бахмутського напрямку.

“82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 32 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат», – уточнив Єрмак.

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  • 31.12.2022 17:07
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