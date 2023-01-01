Росія почала застосовувати в Україні китайські боєприпаси

Росія почала застосовувати в Україні китайські боєприпаси

Китайські міни могла поставити Росії Північна Корея

Китайські боєприпаси, зокрема марковані міни китайською мовою, з'явилися на полі бою в Україні.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

На його думку, боєприпаси з китайським маркуванням могли бути поставлені через посередництво Північної Кореї.

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“Ми знаємо, що на полі бою вже з’являлися китайські боєприпаси, або принаймні міни, марковані китайською мовою. Існували припущення, що вони могли бути поставлені з Північної Кореї. Тобто через такого посередника”, — припустив експерт.

Семиволос додав, що немає явних доказів поставок китайської зброї Росії.

«Це питання, скоріше, до секретних служб, до економічних служб, які відстежують подібні транзакції», – сказав експерт.

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  • 01.01.2023 15:25
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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