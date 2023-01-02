Вночі Київ атакували дрони: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Вночі ворог атакував Київщину дронами

Вночі росіяни здійснила атаку на об'єкти Києва і області безпілотниками-камікадзе у кілька хвиль, було знищено 20 ворожих дронів.

Про це повідомила Київська МВА.

У результаті нічної у Києві пошкоджена енергетична інфраструктура, через що у місті розпочалися аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що через аварійні відключення світла у Києві знеструмлені деякі об’єкти теплопостачання.

При цьому водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.