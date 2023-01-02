Вночі Київ атакували дрони: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Вночі ворог атакував Київщину дронами
Вночі росіяни здійснила атаку на об'єкти Києва і області безпілотниками-камікадзе у кілька хвиль, було знищено 20 ворожих дронів.
Про це повідомила Київська МВА.
У результаті нічної у Києві пошкоджена енергетична інфраструктура, через що у місті розпочалися аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він додав, що через аварійні відключення світла у Києві знеструмлені деякі об’єкти теплопостачання.
При цьому водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі.
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- 02.01.2023 08:06
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