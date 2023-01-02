Під Брянськом дрон успішно атакував об’єкт енергетики: зникли світло та вода

Під Брянськом дрон успішно атакував об’єкт енергетики: зникли світло та вода
Вночі у Климівському районі Брянської області РФ безпілотник вразив енергетичний об'єкт, внаслідок чого у населеному пункті зникла електрика.

Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

Він назвав те, що сталося атакою українського БПЛА.

За словами Богомаза, постраждалих немає. Внаслідок завданого удару пошкоджено об’єкт енергопостачання.

Через три години губернатор повідомив, що спалах на об’єкті енергопостачання локалізовано.

“Соціальні об’єкти – районна лікарня, школа-інтернат – перепідключені до резервної лінії. Після роботи оперативних служб енергетики розпочнуть відновлювальні роботи”, – написав він у Telegram.

Місцеві паблики повідомляють, що у частині району немає світла та води.

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  • 02.01.2023 09:03
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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