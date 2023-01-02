У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі російських мобіків в Макіївці: знищено 400 окупантів

Росіяни цілий день розгрібали завали та витягали трупи

В результаті удара ЗСУ по місцю розташування російських мобілізованих в Макіївці загинуло близько 400 осіб, ще близько 300 отримали різні поранення.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Російських мобілізованих із Саратовської області розмістили в будівлі ПТУ-19.

ЗСУ зробило три атаки РСЗВ HIMARS о 23:57, 23:59 та 00:00 годин.

Після цього почали детонувати російські боєкомплекти, що складувалися у підвалі будівлі.

Росіяни також підтвердили смерті сотень частково мобілізованих.

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