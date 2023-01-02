Окупаційний “губернатор” Севастополя вивіз майно і сім’ю на Кіпр

Развожаєв вивіз на Кіпр навіть домашніх тварин

Так званий “губернатор” Севастополя Михаїл Розвозжаєв вивіз все своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Також гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

“Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що “Росія тут навсєгда”, – сказано в повідомленні.

Також у Центрі додали, що на тимчасово окупованих територіях здійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі.