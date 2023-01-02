Росія може завдати нового ракетного удару на Різдво 7 січня

Російські війська можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні 7 січня, коли православні християни святкуватимуть Різдво.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, українські захисники очікують на новий удар та готові відбивати усі ворожі атаки.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Ви бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього, і тримати порох сухим, як то кажуть. Щоб ракети були заряджені, люди готові”, – сказав він.

Також Ігнат додав, що вочевидь Росія не змінила жодних намірів, і не збирається відходити від визнання своєю територією чотирьох українських областей.

“От власне, ми будемо готуватися, відбивати всі загрози, які летять. Вірте в наших хлопців і в наші сили”, — резюмував представник Повітряних сил.