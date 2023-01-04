За вето Президента України до 5655 проголосували понад 700 депутатів

За вето Президента України до 5655 проголосували понад 700 депутатів
Понад 700 депутатів місцевих рад підтримали звернення до Президента України щодо вето закону 5655 проголосували. Про це повідомляє Асоціація міст України.

В своїх зверненнях депутати 44 сільських, селищних, міських рад звертають увагу Президента України на необхідності збереження досягнень реформи децентралізаціі, які знищуються проєктом 5655 та просять ветувати законопроєкт.

Раніше постатейне обґрунтування аргументів, наданих у зверненні до Президента України щодо необхідності застосування вето до 5655 надала Асоціація міст України.

Станом на 3 січня 2022 року, до Президента України щодо застосування ним вето до законопроєкту 5655 звернулись 44 сільські, селищні, міські ради, більшість від складу яких складає понад 700 народних обранців, а саме:

* Бережанська міська рада (Тернопільської області),

* Білопільська міська рада (Сумської області),

* Великогаївська сільська рада (Тернопільської області),

* Великодальницька сільська рада (Одеської області),

* Великодимерська селищна рада (Київської області),

* Вінницька міська рада,

* Ворожбянська міська рада (Сумської області),

* Гайворонська міська рада (Кіровоградської області),

* Городківська сільська рада (Вінницької області),

* Городнянська міська рада (Чернігівської області),

* Дівичківська сільська рада (Київська область),

* Дніпровська міська рада,

* Долинська міська рада (Івано-Франківської області),

* Загвіздянська сільська рада (Івано-Франківської області),

* Івано-Франківська міська рада,

* Кагарлицька міська рада (Київської області),

* Кам‘янець-Подільська міська рада (Хмельницької області),

* Київська міська рада,

* Комарнівська міська рада (Львівської області),

* Коцюбинська селищна рада (Київської області),

* Кременчуцька міська рада (Полтавської області),

* Кролевецька міська рада (Сумської області),

* Лубенська районна рада (Полтавської області),

* Луцька міська рада,

* Львівська міська рада,

* Медвинська сільська рада (Київської області),

* Мирогощанська сільська рада (Рівненської області),

* Немішаївська селищна рада (Київської області),

* Путивльська міська рада (Сумської області),

* Радехівська міська рада (Львівської області),

* Райгородоцька сільська рада (Житомирської області),

* Славутська міська рада (Хмельницької області),

* Ставищенська селищна рада (Київської області),

* Старосамбірська міська рада (Львівської області),

* Стрийська міська рада (Львівської області),

* Сутисківська селищна рада (Вінницької області),

* Тростянецька міська рада (Сумської області),

* Ужгородська міська рада,

* Хмельницька міська рада,

* Червоноградська міська рада (Львівської області),

* Чернівецька міська рада,

* Чернігівська районна рада,

* Чернігівська міська рада,

* Юр’ївська селищна рада (Дніпропетровської області).

Петицію до Президента України щодо застосування ним вето до законопроєкту 5655 підписали 42090 громадян України. Це майже вдвічі більше від необхідної кількості.

Источник: Антикорр

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  • 04.01.2023 14:32

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