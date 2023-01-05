Вибухи в Криму: окупанти заявили про атаку дронів з вибухівкою. Відео
Над Нижньогірським нібито тривав протиповітряний бій
Російські пропагандистські джерела повідомили, що в Криму у селищі Нижньогірське було чути вибухи - там нібито працювала ворожа ППО, яка збила дрони з вибухівкою.
Про це зокрема написав Telegram-канал «ЧП Крым».
Про потужні вибухи у Нижньогірському повідомили місцеві жителі.
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В повідомленні зазначено, що над селищем тривав “протиповітряний бій”
Нібито російські сили ППО збили начинені вибухівкою БПЛА, які впали у поле.
Канал також процитував кримського пропагандиста Олександра Таліпова: «Детонація після збиття, уражень немає».
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- 05.01.2023 07:41
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