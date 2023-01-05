ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута
Бої за Бахмут тривають з 1 серпня 2022 року
Українські військові продовжують боронити Бахмут та відкинули російських окупантів із захоплених позицій, тобто за межі міста.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, від постійних обстрілів та боїв місто все більше руйнується. Зараз Бахмут зруйнований на понад 60%.
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«Наші захисники чітко пристосовані до тактики ворога і мужньо боронять Бахмут і не дають можливості ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зараз є зруйнованим», – сказав Кириленко.
Він також додав, що минулої доби внаслідок обстрілів загинули дві жительки Бахмута.
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- 05.01.2023 08:03
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