ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута

Бої за Бахмут тривають з 1 серпня 2022 року

Українські військові продовжують боронити Бахмут та відкинули російських окупантів із захоплених позицій, тобто за межі міста.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, від постійних обстрілів та боїв місто все більше руйнується. Зараз Бахмут зруйнований на понад 60%.

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«Наші захисники чітко пристосовані до тактики ворога і мужньо боронять Бахмут і не дають можливості ворогу просуватися. Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60% зараз є зруйнованим», – сказав Кириленко.

Він також додав, що минулої доби внаслідок обстрілів загинули дві жительки Бахмута.

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