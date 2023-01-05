В Мелітополі вночі прогриміли вибухи
Після чергових вибухів окупанти знов заявили про роботу ППО
В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області близько 23:00 4 січня пролунали потужні вибухи.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Також вибухи підтвердив “член” окупаційної адміністрації Володимир Рогов.
«Близько 23:35 (за московським часом – Ред.) у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала ППО”, – написав він у Telegram і пообіцяв розповісти подробиці пізніше.
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- 05.01.2023 08:19
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