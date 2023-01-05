В Мелітополі вночі прогриміли вибухи

Після чергових вибухів окупанти знов заявили про роботу ППО

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області близько 23:00 4 січня пролунали потужні вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Також вибухи підтвердив “член” окупаційної адміністрації Володимир Рогов.

«Близько 23:35 (за московським часом – Ред.) у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала ППО”, – написав він у Telegram і пообіцяв розповісти подробиці пізніше.

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