Російська ядерна зброя в Криму і Білорусі: розвідники попередили про можливі провокації

Путін розглядає Білорусь і Крим як плацдарми для ядерних провокацій проти України

Росія могла розмістити ядерну зброю в окупованому Криму і на території Білорусі та може готувати провокації проти України.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Freeдом» представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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За його словами, застосування Росією ядерної зброї чи то з території захопленого Криму, чи то з Білорусі стане останнім кроком для чинного в РФ режиму і самої Росії.

«Коли йдеться про загрозу ядерної зброї з боку Росії, ми повинні розуміти, що ця загроза лише наблизить кінець сучасної Росії. Так, є інформація, що окупований Крим та територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане», – заявив Юсов.