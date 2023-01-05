К кумовьям замминистра инфраструктуры Юрия Васькова пришли «в гости» сотрудники СБУ

Пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении очередной преступной схемы миллионных хищений на экспорте украинского зерна.

Пресс-служба СБУ сообщила о разоблачении очередной преступной схемы миллионных хищений на экспорте украинского зерна. (https://t.me/SSU_Odesa/3585 ) К организации сделки причастны более 10 высокопоставленных чиновников.

Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни. Обыски прошли также на зерновых терминалах портов Большой Одессы. По данным СБУ, в схеме были задействовали более 370 фиктивных коммерческих структур, через которые покупали-продавали фермерское зерно и вывозили дальше за границу по «зерновому» коридору. Уже доказано, что таким способом было вывезено более 1 млн тонн зерна.

Примечательно, что по данным Государственной таможенной службы, в 2022 году Украина экспортировала 22,024 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых в декабре – 4,141 млн. тонн. (https://t.me/getmantsevdanil/4013 ) Сколько же всего было вывезено за год войны зерна, сказать сложно, учитывая последнее расследование СБУ и БЭБ. Также только приблизительно можно оценить прибыли высокопоставленных чиновников, которые курируют зерновую сделку. Напомним, напрямую все что касается вывоза зерна курирует заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. (https://antikor.com.ua/articles/586022-antirejting_ukrainskih_sudov_kto_rabotaet_s_okkupantom ) Как неоднократно отмечалось в СМИ, с первых дней работы зернового коридора он поставил на ключевые должности своих ближайших «соратников» – Вячеслава Вороного(https://www.facebook.com/108252344014893/photos/a.108417543998373/127561488750645/?type=3&paipv=0&eav=AfafaBl3zwmflLn3mNOUR57v_T_WeI_nF-iaez4Is1GDrExXELM13ZvHpXp4aBAqj-g&_rdr ) и Руслана Сахаутдинова (https://www.stopcor.org/section-ekonomika/news-ozg-vaskov-i-kumi-kogo-namagayutsya-navyazati-kubrakovu-v-kuratori-morskoi-galuzi-31-05-2021.html ). Если директор департамента по организации работы портов Вячеслав Вороной, крышует бизнес в Украине, то в Стамбуле его прикрывает еще один кум Васькова Руслан Сахаутдинов. Официально назначенный представителем Украины в межправительственном координационном центре в Стамбуле Руслан Сахаутдинов (https://izvestia.kiev.ua/item/show/147484 ), является ответственным за процесс вывоза зерна. Именно он задаёт тон всей процедуре. Как сообщалось в СМИ, Васьков собирает через фирмы-прокладки «дань» с судовладельцев, которая достигает 20$ за тонну. Суммы взяток уже составляют 130-150 миллионов долларов. (https://t.me/sheptoon/25481 ). Платить должны все, кроме судов, которые заходят или выходят из портов Большой Одессы под агентированием фирмы «Одемара», конечным бенефициаром которой является Васьков. (https://t.me/sheptoon/25731).

Как оказалось, что данью обложены не только зерновозы, но и суда с гуманитаркой. Так, к примеру, до сих пор не может зайти в украинский порт судно Vilena IMO 7905481 с генераторами для армии и больниц. Причина простоя банальная – отказ платить дань. (https://from-ua.com/news/634854-novoe-cp-v-more-sudno-s-gumanitarnym-gruzom-ne-vpuskayut-v-ukrainu.html )

Пока что правоохранители трясут простых исполнителей очередной вскрытой схемы. Но с каждым новым задержанием и обыском все ближе и ближе к Васькову и его компашке, которая наживается на войне.