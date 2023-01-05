Найгарячіші бойові дії будуть у березні, – Буданов
Буданов пообіцяв подальші удари по території Росії
Бойові дії за визволення України від російських окупантів будуть «найгарячішими» у березні.
Про це в інтерв’ю ABC News розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
За його словами, Україна навесні планує проведення великого наступу.
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«Це буде звільнення територій та заподіяння остаточних поразок Російській Федерації. Це відбудеться по всій Україні, від Криму до Донбасу», – сказав розвідник.
Також голова ГУР додав, що ціль України – це повернення до кордонів 1991 року, в яких держава визнана всіма суб’єктами міжнародного права.
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- 05.01.2023 09:18
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