Пригожин провів на дембель перших зеків після закінчення контракту з ПВК

Пригожин провів на дембель перших зеків після закінчення контракту з ПВК

На перший ZK-дембель відправилися біля двох десятків найманців

Перша група російських ув'язнених завершила піврічний контракт із ПВК “Вагнер” і тепер залишає зону “спеціальної військової операції”.

Як повідомило РИА «Новости», про це заявив журналістам у четвер керівник ЧВК Євген Пригожин.

«Вони відпрацювали свій контракт, з честю відпрацювали, з гідністю. Відпрацювали так, як мало хто працює на цьому світі», – сказав він.

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У “Вагнері” уточнили, що судимості з зеків, що вижили у війні, будуть зняті. У першій групі помилуваних було близько двох десятків колишніх в’язнів. Під час виконання бойових завдань вони отримували зарплату, але меншу, ніж отримують решта добровольців.

За словами Пригожина, серед цих людей було чимало тих, хто потрапив за ґрати нібито випадково чи через інші обставини, наприклад, “їм не пощастило знайти себе у мирному житті”.

Прощаючись із «бійцями», Пригожин дав їм батьківську напутність: «Багато не бухай, наркотики не вживай, баб не гвалтуй».

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  • 05.01.2023 10:43
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