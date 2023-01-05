Через похолодання зросло споживання: енергетики попередили про ліміти на електрику

Похолодання призвело до збільшення споживання електрики

Внаслідок поступового зниження температури й активізації роботи промисловості та бізнесу в Україні зростає споживання електроенергії, тому до всіх областей були доведені ліміти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Ліміти споживання діють з 8:00 до 23:00, у разі їх перевищення будуть застосовані аварійні обмеження.

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В «Укренерго» зазначили, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Втім через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону, однак ремонтні бригади відновлюють живлення.

«Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій», – сказано в повідомленні.

«Укренерго» також нагадало, що внаслідок російських обстрілів пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж є складними та масштабними, а їх відновлення потребує часу та ресурсів.

Українців закликали розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово, що дозволить знизити навантаження та зменшити ймовірність обмеження споживання.