Через похолодання зросло споживання: енергетики попередили про ліміти на електрику

Через похолодання зросло споживання: енергетики попередили про ліміти на електрику

Похолодання призвело до збільшення споживання електрики

Внаслідок поступового зниження температури й активізації роботи промисловості та бізнесу в Україні зростає споживання електроенергії, тому до всіх областей були доведені ліміти.

Про це повідомили в «Укренерго».

Ліміти споживання діють з 8:00 до 23:00, у разі їх перевищення будуть застосовані аварійні обмеження.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В «Укренерго» зазначили, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Втім через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону, однак ремонтні бригади відновлюють живлення.

«Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій», – сказано в повідомленні.

«Укренерго» також нагадало, що внаслідок російських обстрілів пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж є складними та масштабними, а їх відновлення потребує часу та ресурсів.

Українців закликали розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово, що дозволить знизити навантаження та зменшити ймовірність обмеження споживання.

  • 16
  • 05.01.2023 12:05
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
12:05
Через похолодання зросло споживання: енергетики попередили про ліміти на електрику
Світ
10:43
Пригожин провів на дембель перших зеків після закінчення контракту з ПВК
Україна
09:18
Найгарячіші бойові дії будуть у березні, – Буданов
Україна
08:57
К кумовьям замминистра инфраструктуры Юрия Васькова пришли «в гости» сотрудники СБУ
Україна
08:37
Російська ядерна зброя в Криму і Білорусі: розвідники попередили про можливі провокації
Україна
08:19
В Мелітополі вночі прогриміли вибухи
Україна
08:03
ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута
Україна
07:41
Вибухи в Криму: окупанти заявили про атаку дронів з вибухівкою. Відео
Україна
14:32
За вето Президента України до 5655 проголосували понад 700 депутатів
Україна
16:16
Росія може завдати нового ракетного удару на Різдво 7 січня
Україна
15:39
Окупаційний “губернатор” Севастополя вивіз майно і сім’ю на Кіпр
Україна
15:27
У Росії озвучили причини та наслідки удару ЗСУ по мобіках у Макіївці
Світ
11:17
Ракетним ударом Ізраїль вивів із ладу головний аеропорт Сирії
Україна
09:55
У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі російських мобіків в Макіївці: знищено 400 окупантів
09:22
У Воронежі пролунали вибухи біля військового аеродрому
Світ
09:03
Під Брянськом дрон успішно атакував об’єкт енергетики: зникли світло та вода
Україна
08:06
Вночі Київ атакували дрони: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Світ
15:53
Дрон-камікадзе викликав пожежу на Ростовській АЕС: є загиблий і поранений
Світ
15:25
Росія почала застосовувати в Україні китайські боєприпаси
Світ
09:45
У центрі Москви палає триповерховий ресторан «Тарас Бульба»
Україна
09:33
У новорічну ніч росіяни масовано атакували Україну “Шахедами”
Україна
17:07
Україна повернула додому 140 полонених
Україна
16:58
Росія випустила по Україні більше 20 ракет, ППО збила 12
Світ
14:24
В Москві готують ППО для чергування на Новий рік
Світ
13:02
Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ

Головне

Україна
09:18
Найгарячіші бойові дії будуть у березні, – Буданов
Україна
08:03
ЗСУ відкинули росіян за межі Бахмута
Україна
16:16
Росія може завдати нового ракетного удару на Різдво 7 січня
Україна
15:39
Окупаційний “губернатор” Севастополя вивіз майно і сім’ю на Кіпр
Україна
09:55
У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі російських мобіків в Макіївці: знищено 400 окупантів
Світ
15:53
Дрон-камікадзе викликав пожежу на Ростовській АЕС: є загиблий і поранений
Україна
17:07
Україна повернула додому 140 полонених
Світ
09:04
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Через похолодання зросло споживання: енергетики попередили про ліміти на електрику
Україна
05.01.2023 12:05
ТОР
Пригожин провів на дембель перших зеків після закінчення контракту з ПВК
Світ
05.01.2023 10:43
ТОР
Найгарячіші бойові дії будуть у березні, – Буданов
Україна
05.01.2023 09:18

Популярне

ТОР
В Мелітополі вночі прогриміли вибухи
05.01.2023 08:19
ТОР
Пригожин провів на дембель перших зеків після закінчення контракту з ПВК
05.01.2023 10:43
ТОР
Вибухи в Криму: окупанти заявили про атаку дронів з вибухівкою. Відео
05.01.2023 07:41

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com