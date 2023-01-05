У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа на підприємстві «Білорусь МТЗ»: є загиблі

Під час займання в будівлі перебували люди

У Санкт-Петербурзі вранці 5 грудня сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ", є загиблі.

Про це повідомило місцеве видання «Фонтанка».

Вогонь охопив 420 квадратних метрів двох-триповерхової будівлі. Вогонь уже вдалось локалізувати.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Як пише Mash, на Пулковському шосе видніється стовп контрастного диму на тлі світлого неба. Попередньо відомо, що під час займання в будівлі перебували люди.

Спочатку знайшли тіло одного загиблого, трохи згодом – другого.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео