У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа на підприємстві «Білорусь МТЗ»: є загиблі
Під час займання в будівлі перебували люди
У Санкт-Петербурзі вранці 5 грудня сталася масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ", є загиблі.
Про це повідомило місцеве видання «Фонтанка».
Вогонь охопив 420 квадратних метрів двох-триповерхової будівлі. Вогонь уже вдалось локалізувати.
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Як пише Mash, на Пулковському шосе видніється стовп контрастного диму на тлі світлого неба. Попередньо відомо, що під час займання в будівлі перебували люди.
Спочатку знайшли тіло одного загиблого, трохи згодом – другого.
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- 05.01.2023 14:14
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