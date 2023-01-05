Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ на Україну 24 лютого

Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ на Україну 24 лютого
Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ 24 лютого 2023 року після проведення нової хвилі мобілізації.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За його словами, росіяни прагнуть максимально втягнути українські резерви в запеклі бої, зокрема проводити інші наступальні операції.

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Він пояснив, що РФ прагне максимально залучити українські резерви до запеклих бій, зокрема в Бахмуті, або за іншими напрямками для того, щоб українська армія не змогла атакувати.

Водночас, щоб самим атакувати, росіянам потрібно щонайменше півтора-два місяці підготовки.

«Якщо ми говоримо, що вони 5 січня почнуть мобілізацію – не менше місяця їм потрібно, щоб якось цей процес провести. І потім хоча б кілька тижнів, щоби якось сформувати підрозділи. Для того, щоб сформувати угруповання росіянам потрібно півтора-два місяця. Це знову ми виходимо на 24 лютого, якщо рахувати з 5 січня», – зазначає експерт.

Самусь також додав, що тоді можуть бути морози, а замерзлий ґрунт покращить просування важкої техніки. Експерт упевнений: є всі підстави вважати, що наступ може бути саме 24 лютого.

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  • 05.01.2023 15:05
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