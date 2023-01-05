Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ на Україну 24 лютого

Росіяни можуть розпочати новий масштабний наступ 24 лютого 2023 року після проведення нової хвилі мобілізації.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За його словами, росіяни прагнуть максимально втягнути українські резерви в запеклі бої, зокрема проводити інші наступальні операції.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він пояснив, що РФ прагне максимально залучити українські резерви до запеклих бій, зокрема в Бахмуті, або за іншими напрямками для того, щоб українська армія не змогла атакувати.

Водночас, щоб самим атакувати, росіянам потрібно щонайменше півтора-два місяці підготовки.

«Якщо ми говоримо, що вони 5 січня почнуть мобілізацію – не менше місяця їм потрібно, щоб якось цей процес провести. І потім хоча б кілька тижнів, щоби якось сформувати підрозділи. Для того, щоб сформувати угруповання росіянам потрібно півтора-два місяця. Це знову ми виходимо на 24 лютого, якщо рахувати з 5 січня», – зазначає експерт.

Самусь також додав, що тоді можуть бути морози, а замерзлий ґрунт покращить просування важкої техніки. Експерт упевнений: є всі підстави вважати, що наступ може бути саме 24 лютого.