У Росії розпочали масову роздачу повісток у військкомати

Мобілізація в Росії знов активізувалася

У Росії, незважаючи на відсутність офіційного оголошення про нову хвилю мобілізації, почали масово роздавати повістки.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За їхньою інформацією, вранці 5 січня росіяни почали знаходити у своїх поштових скриньках повістки.

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Причому запрошення з’явитися до військкомату виписано на 6 січня.

Нагадаємо, що раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що чергова хвиля мобілізації в РФ може початися з 5 січня. Але російське керівництво не обов’язково оголосить про це саме 5 числа.

У середу, 4 січня, депутат комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Гурулєв заявив, що в Росії немає передумов до проведення другої хвилі мобілізації як мінімум у найближчі шість місяців.

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