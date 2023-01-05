У Росії розпочали масову роздачу повісток у військкомати
Мобілізація в Росії знов активізувалася
У Росії, незважаючи на відсутність офіційного оголошення про нову хвилю мобілізації, почали масово роздавати повістки.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За їхньою інформацією, вранці 5 січня росіяни почали знаходити у своїх поштових скриньках повістки.
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Причому запрошення з’явитися до військкомату виписано на 6 січня.
Нагадаємо, що раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що чергова хвиля мобілізації в РФ може початися з 5 січня. Але російське керівництво не обов’язково оголосить про це саме 5 числа.
У середу, 4 січня, депутат комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Гурулєв заявив, що в Росії немає передумов до проведення другої хвилі мобілізації як мінімум у найближчі шість місяців.
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- 05.01.2023 16:36
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