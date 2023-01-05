Путін доручив Шойгу припинити вогонь на Різдво

Путін доручив Шойгу припинити вогонь на Різдво

Режим припинення вогню діятиме з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня

Президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.

Про це повідомило РИА Новости.

Режим припинення вогню «по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО» діятиме з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

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«З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони РФ ввести з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні», – повідомили у прес-службі Кремля.

При цьому диктатор закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.

«Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ’я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового», – заявив Путін.

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  • 05.01.2023 17:33
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