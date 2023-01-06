Marder, Bradley та ще Patriot: Україна отримає потужну зброю для перемоги

Marder, Bradley та ще Patriot: Україна отримає потужну зброю для перемоги

M2 Bradley - «робоча конячка» армії США

Німеччина поставить Україні БМП Marder та систему протиракетної оборони Patriot, а США – легкі бойові машини піхоти Bradley, які називають “убивцями танків”.

Як повідомило Welt, про це домовилися у телефонній розмові канцлер ФРН Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

«Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість надавати Україні необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку доти, доки це необхідно», – сказано в заяві федерального уряду Німеччини.

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Уряди обох країн також хочуть подбати про навчання українських солдатів відповідним системам озброєння.

Йдеться про постачання від 40 до 50 одиниць БМП Marder (Куниця). При цьому невідомо, звідки буде поставлено ці машини — із запасів промисловості чи збройних сил ФРН. Як зазначає видання, якщо йдеться про швидке постачання, то джерелом мають служити запаси Бундесверу.

Крім БМП Marder Німеччина також передає Україні систему протиракетної оборони Patriot на додаток до тієї, яку вже готові передати США.

Також, за інформацією Reuters, вже 6 січня США оголосять про новий пакет озброєнь США для України, який включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Про це агентству заявили в четвер, 5 січня, два американські чиновники, при цьому одна з офіційних осіб уточнила, що пакет коштуватиме приблизно 2,8 мільярда доларів.

«Bradley» – це не танк, але “вбивця танків” – про це заявив під час брифінгу прес-секретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

“Надані Сполученими Штатами Америки БМП «Bradley» та ППО «Patriot» у найближчому часі принесуть Україні перевагу на полі бою. Бронетехніка транспортуватиме механізовану піхоту в бій для підтримки як наступальних, так і оборонних операцій, забезпечуючи належний рівень вогневої потужності та броні Українї, яка продовжує захищати і відвойовувати свої землі”, – добавив Пет Райдер.

Як повідомила Карла Бебб, кореспондентка Voice of America в Пентагоні, БМП Bradley постачатимуться разом із сотнями протитанкових керованих ракет.

Україна отримає до 50 БМП Bradley

Україна отримає до 50 БМП Bradley

  • 19
  • 06.01.2023 07:38
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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