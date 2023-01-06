Росіяни можуть підірвати на Різдво декілька храмів на Донеччині
Окупанти можуть влаштувати підриви храмів у Донецьку
Є висока вірогідність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня.
Про це повідомила розвідувальна спільнота InformNapalm.
Таким чином росіяни зможуть зняти пропагандиські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
“Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити «режим припинення вогню» може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій «під чужим прапором», – сказано в повідомленні.
Також, за інформацією InformNapalm, на місцях підриву храмів в сюжетах для пропаганди окупанти планують зняти уламки Himars, привезені з інших місць вибухів.
- 37
- 06.01.2023 07:58
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: