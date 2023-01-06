Росіяни можуть підірвати на Різдво декілька храмів на Донеччині

Окупанти можуть влаштувати підриви храмів у Донецьку

Є висока вірогідність, що декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях можуть бути заміновані та підірвані під час святкової ранкової служби 7 січня.

Про це повідомила розвідувальна спільнота InformNapalm.

Таким чином росіяни зможуть зняти пропагандиські сюжети для внутрішньої російської аудиторії й ініціювати інформаційний привід для нової хвилі мобілізації.

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“Вважаємо, що публічна заява Путіна щодо намірів оголосити «режим припинення вогню» може бути непрямим свідченням інформаційної підготовки до вказаного терористичного акту в дусі вже звичних для РФ операцій «під чужим прапором», – сказано в повідомленні.

Також, за інформацією InformNapalm, на місцях підриву храмів в сюжетах для пропаганди окупанти планують зняти уламки Himars, привезені з інших місць вибухів.