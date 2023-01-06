Добре працюють і дуже допомагають: Байден про ЗРК Patriot в Україні

Добре працюють і дуже допомагають: Байден про ЗРК Patriot в Україні

Байден заявив про критичну точку у війні в Україні

Президент США Джо Байден заявив, що американські ЗРК Patriot вже працюють в Україні та "сильно допомагають".

Його слова наводяться на сайті Білого дому.

“Ми збираємось допомогти захистити Україну від російських повітряних атак. Німеччина також оголосила, що сьогодні вона має намір надати українцям систему ППО Patriot для боротьби з повітряними атаками. Ми збираємось надати додаткову батарею ППО Patriot. Вони працюють, і росіяни починають це розуміти. Вони добре функціонують і вони дуже допомагають”, – сказав президент США.

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Також він наголосив на важливості надання допомоги Україні, оскільки у війні настав критичний момент.

«Зараз війна в Україні перебуває у критичній точці. Ми маємо робити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії, а Росія не намагається сповільнити темпи», – сказав він.

Нагадаємо, що 4 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що підготовка до передачі систем Patriot лише розпочалася.

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  • 06.01.2023 09:11
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