Медведєв обізвав «клоунами» та «свинями» всіх, хто відкинув путінське перемир’я

Медведєв видав чергову порцію алкогольних одкровень

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв у традиційній для себе алкогольній манері прокоментував реакцію України та Європи на пропозицію президента Володимира Путіна про “різдвяне перемир'я”.

Чергову порцію образ Медведєв виплеснув у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що українцям нібито “протягли руку християнського милосердя на Велике Свято”, але її відкинули.

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«Думаю, більшість наших військовослужбовців, які беруть участь у СВО, спокійно видихнула, почувши відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво. Менше проблем та лукавства. Людей, які втратили можливість сходити до церкви, шкода. А от свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки. Вони розуміють лише грубу силу та верескливо вимагають жратву від господарів», — написав Медведєв.

Він також висловив думку, що на відмову України вплинула Європа, додавши, що «малограмотна німецька бабка Бербок і низка інших “смотрящих” по європейському свинарнику, встигли вякнути про неприпустимість перемир’я».