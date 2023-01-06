На всій території України повітряна тривога: Росія “вітає” з Різдвом

Вдень 6 січня, близько 12:45 в областях України почали звучати сирени повітряної тривоги, до 13:00 вся країна стала "червоною".

Як повідомляють ЗМІ, це пов’язано з тим, що з території Білорусі злетіли два винищувачі та російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Нагадаємо, що сьогодні з 12.00 за московським часом російська сторона оголосила про припинення вогню на час різдвяних свят, українська сторона назвала цей крок «лицемірством».