На всій території України повітряна тривога: Росія “вітає” з Різдвом

Україна
06.01.2023 13:08
Вдень 6 січня, близько 12:45 в областях України почали звучати сирени повітряної тривоги, до 13:00 вся країна стала "червоною".
Як повідомляють ЗМІ, це пов’язано з тим, що з території Білорусі злетіли два винищувачі та російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Нагадаємо, що сьогодні з 12.00 за московським часом російська сторона оголосила про припинення вогню на час різдвяних свят, українська сторона назвала цей крок «лицемірством».
Киев
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