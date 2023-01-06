Росіяни використовують розвідувальні безпілотники як бомбардувальники

Росіяни почали використовувати свої

Російські військові використовують свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скиду осколкових боєприпасів.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

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«Нещодавно засобами РЕБ на одному з напрямків Силам оборони України вдалося приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ. Сили оборони контролюють цю ситуацію і вживають необхідні заходи для максимального захисту нашого неба від ворожих БПЛА», — написав він у Telegram.

Військовий також не виключає, що цілями російських військових можуть бути цивільні об‘єкти.