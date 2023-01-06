Створення облікового запису та ставки у букмекерській конторі Favbet

На українському ринку спортивних ставок представлено чимало букмекерських контор.

Однією з найпопулярніших є Favbet, яка надає свої послуги вже понад 20 років. Спробуємо краще розібратися з тим, як почати робити ставки в цій БК.

Як зареєструватися в Фавбет

Щоб почати укладати парі на різні спортивні події, спочатку необхідно зареєструватися в цій БК. Для цього потрібно виконати такі кроки:

Зайти на офіційний сайт букмекерської контори Фавбет або у її мобільний додаток і натиснути на кнопку “Реєстрація”. З’явиться форма створення облікового запису, в якому потрібно буде вказати певну персональну та контактну інформацію (електронну адресу, країну проживання, номер мобільного телефону тощо). На вказану в реєстраційній формі електронну адресу буде надіслано листа з посиланням. За цим посиланням користувачеві потрібно буде здійснити перехід, що дозволить активувати обліковий запис.

Решту персональних даних можна вказати вже в особистому кабінеті. Після цього гравцеві потрібно буде верифікувати обліковий запис. Для верифікації достатньо надіслати через особистий кабінет скан копії або фотографії документа, який може засвідчити особу користувача.

Як робити ставки у БК Фавбет

Після реєстрації користувач отримує можливість робити ставки на Favbet. Але для цього потрібно буде поповнити рахунок будь-яким зручним для вас способом. Для укладання парі гравцеві знадобиться виконати такі дії:

Зайти в особистий кабінет і натиснути на посилання Спорт (якщо хочете зробити ставку прематч) або Лайв (якщо хочете зробити ставку типу лайв). З’явиться список подій, доступних для укладання парі. Необхідно вибрати одну чи більше подій на які ви бажаєте зробити ставку. Після вибору події залишилося лише обрати результат та вказати суму ставки. Далі необхідно просто підтвердити укладання парі для цього потрібно натиснути кнопку “Зробити ставку”.

Після того як подія, на яку ви зробили ставку, закінчиться у разі вашого виграшу кошти зарахується на баланс автоматично. Favbet український букмекер дозволяє своїм користувачам робити ставки різних типів, користувачам доступні: ординар, лайв, експрес, система, ставки на статистику, тотал, фора та інші.

Основні переваги букмекерської контори Фавбет

Як уже було сказано вище, український букмекер користується великою популярністю серед любителів ставок на спорт. До основних переваг цієї БК можна віднести:

Широка лінія та розпис. Букмекер має дуже широку лінію, а також розпис (популярні події можуть мати по 500 маркетів а у деяких випадках навіть ще більше) для багатьох видів спорту.

Високі коефіцієнти. Завдяки невеликій маржі коефіцієнти в букмекерській конторі Favbet одні з найвищих на цей час.

Бонуси. Букмекер може запропонувати своїм клієнтам безліч різних бонусів – винагороду за перший депозит, фрібет, бонуси за поповнення рахунку та інші.

Мобільний додаток. БК має функціональний мобільний додаток, який за своїми можливостями нічим не відрізняється від десктопної версії сайту.

Наявність такої великої кількості переваг дозволяє букмекерській конторі Фавбет користуватися чималою популярністю серед тих хто любить робити ставки на спорт.

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