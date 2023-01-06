У Конгресі США з 11 разу не змогли обрати спікера: на посаду запропонували Трампа

Такого тривалого обрання спікера Палати представників в США не було з 1859 року

Палата представників Конгресу США після 11 турів голосування так і не змогла обрати голову, що сталося вперше з 1859 року, коли для обрання знадобилося 44 тури.

Про це повідомило Euronews.

В останніх турах республіканець Кевін Маккарті набирав лише 200 голосів — із 218 необхідних. Крім демократів проти нього стабільно голосує група вкрай правих республіканців.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

А республіканець Метт Гетц навіть запропонував обрати новим спікером екс-президента Дональда Трампа — це не заборонено законом, хоча традиційно спікер і вибирається з конгресменів.

Усі демократи проголосували за лідера своєї фракції Хакіма Джефріса. Він набрав 212 голосів – навіть більше, ніж Кевін Маккарті.

У результаті голосування знову перенесли – п’ятниця стане вже четвертим днем, коли Палата представників спробує обрати спікера. Без голови члени Конгресу не можуть скласти присягу і приступити до своїх обов’язків.