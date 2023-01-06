У Білорусі з військової частини втекли російські солдати зі зброєю

Росіяни втекли з військової частини під Мінськом

Частина російських солдатів, доставлених до Білорусі, втекла з військової частини під Мінськом.

Про це повідомив Белсат із посиланням на інформацію від читачів.

Через інцидент на дорогах з’явилися контрольно-пропускні пункти, які перевіряють автомобілі.

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«На виїзді до міста на трасі Заслав’я-Колодищі стоїть блокпост, усіх не перевіряють, перевіряють вибірково. Біля магазину «Хіпо» на цьому маршруті стоїть автобус із військовослужбовцями у камуфляжній формі», — повідомляють читачі.

Водночас білоруські правоохоронці поширили інформацію з проханням відвідувачів ринків «підсилити пильність» та повідомляти про підозрілих осіб.