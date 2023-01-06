У Білорусі з військової частини втекли російські солдати зі зброєю
Росіяни втекли з військової частини під Мінськом
Частина російських солдатів, доставлених до Білорусі, втекла з військової частини під Мінськом.
Про це повідомив Белсат із посиланням на інформацію від читачів.
Через інцидент на дорогах з’явилися контрольно-пропускні пункти, які перевіряють автомобілі.
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«На виїзді до міста на трасі Заслав’я-Колодищі стоїть блокпост, усіх не перевіряють, перевіряють вибірково. Біля магазину «Хіпо» на цьому маршруті стоїть автобус із військовослужбовцями у камуфляжній формі», — повідомляють читачі.
Водночас білоруські правоохоронці поширили інформацію з проханням відвідувачів ринків «підсилити пильність» та повідомляти про підозрілих осіб.
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- 06.01.2023 15:20
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